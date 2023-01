Rio Juruá está próximo da cota de alerta, mas não há previsão de remoção de pessoas

Um dia após os atos de terrorismo dos bolsonaristas em Brasília, de depredação de prédios públicos, a Diocese de Cruzeiro do Sul, convoca os fiéis para rezar pela paz no Brasil.

Uma missa será realizada às 19 horas desta terça-feira, 10, na igreja Nossa Senhora Aparecida, próxima ao 61° BIS, onde bolsonaristas chegaram a ficar acampados, mas já dispersaram.

Nas redes sociais, o bispo de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenale, convida a população para a celebração. Ele diz que aos atos de violência e intolerância, os cristão respondem como Cristo respondeu: com o amor, a construção da paz e o respeito por quem pensa diferente.

“Onde houver ódio que eu leve o amor. Onde houver ofensa que eu leve o perdão.” A oração de São Francisco, inspirada na mensagem de Cristo, nos leva a construir um Brasil melhor segundo os verdadeiros princípios cristãos de amor, tolerância e misericórdia. E não ódio, intolerância, violência. O convite é nos reunirmos todos, de qualquer partido ou filosofia, para orarmos pela paz no Brasil, nesta terça-feira, dia 10 de janeiro, na Igreja de Aparecida, em Cruzeiro do Sul, às 19 horas. Com a bênção de Deus e a nossa colaboração, o Brasil vai melhorar. Vamos rezar pela paz no Brasil”, convida o religioso.

O líder religioso também usou as redes dele para divulgar uma nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que pede a responsabilização dos envolvidos nos ataques à democracia, nos rigores da Lei.

“A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), perplexa com as graves e violentas ocorrências em Brasília, pede serenidade, paz e o imediato cessar dos ataques criminosos ao Estado Democrático de Direito. Estes ataques devem ser imediatamente contidos e seus organizadores e participantes responsabilizados com os rigores da lei. Os cidadãos e a democracia precisam ser protegidos”, diz a nota.