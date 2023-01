Previsão aponta tempo quente, com chances de chuvas rápidas nesta terça no Acre

As 25 Grandes Lojas do Brasil, integrantes da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB), repudiaram de maneira veemente os ataques ocorridos em Brasília no último domingo (8), depredando as sedes dos três Poderes da República e a destruição de patrimônio público e histórico pertencentes ao povo brasileiro.

“Os atos públicos, tenham eles origem na expressão popular ou gênese nas instituições republicanas, devem estar invariavelmente alicerçados na democracia, na constitucionalidade e no respeito, com condutas pacíficas e ordeiras a fomentar a liberdade de expressão”, diz um trecho da nota da CMSB.

Entre os 25 líderes das Grandes Lojas estaduais que assinam a Nota de Repúdio tornada pública nesta segunda-feira (9) está José Cavalcante Damasceno Júnior, o Juninho da Paris Dakar, sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre (Gleac).

“Confiante na maturidade da Nação brasileira e na solidez das Instituições da República, as Grandes Lojas acompanharão atentamente os desdobramentos desse lamentável acontecimento, pugnando pela prevalência absoluta da ordem democrática”, afirma mais um trecho da manifestação pública da CMSB.

O Grande Oriente do Brasil (GOB), potência maçônica bicentenária, também emitiu à sociedade maçônica e brasileira, nesta segunda-feira, Nota Pública, assinada Grão-Mestre Geral, Múcio Bonifácio Guimarães, sobre os atos criminosos ocorridos no último domingo na capital federal.

“Os referidos atos de invasão, depredação e destruição do patrimônio público, praticados por manifestantes, não estão abrangidos pela proteção constitucional às liberdades de expressão e de livre manifestação, previstas no artigo 5o, incisos IV e IX da Carta Magna do Brasil”, diz a nota do GOB.

O GOB ponderou que embora respeite o “sentimento de desalento de significativa parcela da sociedade brasileira com a situação política nacional, traduzida na última eleição presidencial”, manifesta o absoluto repúdio aos atos de violência, invasão e vandalismo pelos manifestantes de Brasília.

“Reafirmamos o compromisso da Maçonaria do GOB com a liberdade pacífica de pensamento e de manifestação, inserido nos ditames do estado democrático de direito”, concluiu a Nota Pública do Grande Oriente do Brasil.