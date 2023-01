Jorge Viana defende exportações com maior presença do Norte e Nordeste

O governador Gladson Cameli que havia confirmado ao ac24horas no domingo, 8, que iria para Brasília ainda naquela noite para participar de um encontro extraordinário do Fórum de governadores com o presidente Lula, acabou desistindo da agenda oficial por uma indisposição, apesar de oficialmente o governo informar que ele preferiu ficar no estado para resolução e encaminhamentos administrativos de início de gestão. Em seu lugar, o Palácio Rio Branco escalou a ex-senador e atual vice-governadora, Mailza Gomes, que até pouco tempo era defensora ferrenha do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em Brasília, Mailza publicou em suas redes sociais que estava representando o governador para participar da agenda sobre as medidas de segurança e proteção visando evitar que agressões e vandalismos se repitam em todo o Brasil. Com ela estavam o secretário de segurança, Coronel José Américo Gaia, e o representante do governo em Brasília, Ricardo França. O encontro foi articulado pelo ministro da Justiça, Flavio Dino.

Apesar de afirmar que participaria de trabalhos no Estado, o governador não cumpriu nenhuma agenda hoje. Quem ficou responsável por reuniões que o governador deveria participar foi o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

O ac24horas tentou novamente falar com o governador, que visualizou as mensagens e não respondeu.