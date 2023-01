Geraldo Alckmin diz que democracia sai fortalecida após atos antidemocráticos

Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias que tomaram a primeira dose da vacina Pfizer Baby há, pelo menos, quatro semanas, já podem tomar a segunda dose do imunizante contra a covid-19. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), realizará neste sábado, 14, o dia D de vacinação destinado a esse público, em Rio Branco.

Na capital, cerca de 250 crianças tomaram a primeira dose do imunizante e estão aptas a prosseguir com o esquema vacinal. “É importante dar continuidade ao esquema de imunização, pois a criança só vai estar protegida após completar as três doses previstas para essa faixa etária”, informou a enfermeira do Crie, Daíla Timbó.

De acordo com a enfermeira, os pais e responsáveis não precisam realizar o agendamento prévio para o serviço, visto que na caderneta de vacinação das crianças já constam as datas para a aplicação da segunda dose contra a Covid-19.

O dia D será realizado na sede do Crie, na Avenida Getúlio Vargas, nº 595, em Rio Branco, das 8 às 17h. No dia de vacinar, a criança deverá estar acompanhada de seus pais ou responsáveis, munidos com a carteira de vacinação e o cartão do SUS. Mais informações podem ser solicitadas por meio do WhatsApp (68) 9 8402 1136.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.