“Democracia foi atingida por aqueles que clamavam à Deus, pátria e família e não por comunistas”, diz Procurador de Justiça Sammy Barbosa

O Procurador de Justiça Sammy Barbosa foi o convidado do Bar do Vaz nesta terça-feira, 10. Durante o bate papo de quase uma hora, Sammy deu uma aula de democracia e não se furtou a falar sobre os atentados as instituições registradas no último domingo, 8, em Brasília.

Sammy afirmou que os atos ocorridos na capital federal foram um forte atentado ao estado democrático de direito. “A democracia foi duramente atingida e foi por aqueles que clamavam à Deus, a pátria e a família, e não foram os gays, comunistas ou pessoas que praticam outras religiões, além do cristianismo.

O Procurador acredita que apesar dos ataques às instituições, a democracia saiu fortalecida. “Eu acho que a democracia se fortaleceu. O tiro saiu pela culatra, aquela imagem dos representantes dos três poderes descendo a rampa do Palácio tem um simbolismo muito grande de que a democracia venceu”, afirma.

Como resultado dos atentados ocorridos em Brasília, a justiça afastou o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha e mandou prender o comandante da PM do DF, coronel Fábio Augusto. Sammy Barbosa afirma que é preciso chegar aos financiadores dos atos antidemocráticos. “Se você olhar para os rostos daqueles vândalos, muitos são idosos e como é que a Polícia do Distrito Federal deixou isso acontecer, se a polícia que melhor ganha no Brasil. O grande desafio é chegar aos financiadores, os vândalos cometeram crime, mas quem financiou também cometeu. A reivindicação era instalar um golpe militar, e isso é crime. Quem estava à frente em Cruzeiro do Sul era um policial da ativa, e ele está solto, como se explica isso? A responsabilidade já está começando a chegar, o governador foi afastado e foi preso comandante da Polícia Militar do DF”, diz.

Em relação a confusão que muitas pessoas fazem em se tratando do limite entre liberdade de expressão e crime contra o regime democrática, o procurador de justiça explica. “Liberdade de expressão não é pedir a volta da ditadura e o fechamento das instituições. Isso são atos criminosos e precisam ser definidos de tratados dessa maneira. O que garante a nossa liberdade não é uma arma na cintura, mas é a Constituição”, explica.

Um outro assunto abordado durante a entrevista foram os malefícios proporcionados pelas fake news que contribuem para a desinformação e a disseminação de notícias falsas e, mesmo sem dizer em que votou, espera que Lula unifique o país. “As fake news são um problema que vamos ter que enfrentar, os atos de domingo chegaram aonde não deveriam ter chegado, passaram dos limites, pisaram onde não deveriam pisar, e creio que as respostas vão chegar com muito peso como mudanças de leis e processos. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas eu espero que o Lula pacifique o país, eu rezo para isso, não importa se eu votei ou não, mas é o que espero de qualquer líder que venha das urnas”.

Em relação às críticas à algumas instituições, Sammy foi claro. “Na minha opinião existem duas instituições que foram sustentáculos para garantir a democracia no Brasil que são o Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O povo brasileiro deve bater palmas à essas duas instituições”, afirma Barbosa.

Assista a entrevista: