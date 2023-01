Chuva não passa dos 75mm até 15 de janeiro no Acre

Os acontecimentos políticos ao longo dos últimos anos que culminaram com a polarização política no Brasil tem provocado prejuízos à saúde mental da população.

De acordo com a psicóloga Luisa Susin dos Santos, em entrevista ao portal Terra, o momento vivido por parte do povo brasileiro explicita o conflito. A psicóloga e especialista em saúde mental coletiva diz que, de maneira geral, a polarização, marcada pelo radicalismo nas posições políticas, tem aumentado a ansiedade e provocado o tensionamento e até o rompimento de relações de amizade e familiares. Não é à toa que quase metade do eleitorado brasileiro (49%) afirma ter deixado de dialogar sobre política com amigos e familiares nos últimos meses para evitar discussões, conforme uma pesquisa recente do Datafolha.

Os atentados contras as instituições públicas neste domingo, 8, em Brasília, evidenciam um comportamento agressivo realizado por manifestantes antidemocráticos que são contrários aos resultados das eleições, mesmo sem nenhuma prova contundente de manipulação dos resultados. Para boa parte da população os atos explícitos de violência são considerados insanos e sem justificativa, inclusive por eleitores de Bolsonaro.

Em meio ao turbilhão emocional vivido pela população, o governo do estado lançou a campanha Janeiro Branco, voltada ao cuidado com a saúde mental, que busca chamar a atenção da população para os cuidados em relação aos sofrimentos psicológicos. Em razão disso, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Hospital de Saúde Mental (Hosmac), de Rio Branco, realiza uma extensa programação de atividades durante este mês.

As ações vão desde musicoterapia a oficinas. De 12 a 15 de janeiro, por exemplo, os profissionais da unidade planejaram uma ação lúdica que beneficiará os pacientes que estejam internados e também os seus familiares.

Já no dia 16 de janeiro, a atividade é sonora, por meio de musicoterapia, que promove comunicação, expressão e aprendizado. Além disso, também haverá, no ambulatório da unidade, uma caixa de mensagens, promovendo interação entre os presentes.

Ao ar livre, será realizado no dia 19 de janeiro um dia de lazer aos pacientes internados. E, no dia 23, a oficina A Vida Pede Equilíbrio será ofertada aos servidores.

Hospital de Saúde Mental do Acre

No Acre, a maior referência para o tratamento de transtornos e, sofrimentos psicológicos é o Hosmac, uma instituição com o desafio diário de reinserir pessoas na sociedade, lutar contra o preconceito e tratar doenças da alma, consideradas os grandes males do século.

Janeiro Branco

Janeiro, o primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações e significados, do passado que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia. Janeiro é uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e ciclos que se abrem na vida de todos.

A cor branca foi escolhida por, simbolicamente, representar “folhas ou telas em branco” sobre as quais pode-se projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais se sonha e que se deseja concretizar.

O Janeiro Branco é um movimento social dedicado à construção de uma cultura de saúde mental na humanidade, com respeito e promoção à condição psicológica de todos. É, também, o nome do instituto que coordena esse movimento.