Bolsonarista do Acre acusa PM de acatar “ordens inconstitucionais”

Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Fábio e Júnior, foram roubados na noite desta quarta-feira, 4, durante uma falsa ocorrência na rua das Palmeiras, na invasão Vista Linda, na região do bairro Caladinho, em Rio Branco, território dominado pela facção Comando Vermelho.

De acordo com informações das vítimas, eles estavam na base e foram acionados para fazer uma atendimento a uma idosa que estava com tremores e sudorese. Quando os paramédicos chegaram ao local, dois criminosos não identificados acenaram aos profissionais do SAMU e pediram para a ambulância entrar na rua das Palmeiras, em um local com pouca iluminação pública e com pouca movimentação de pessoas. Os paramédicos desceram da viatura, os dois bandidos anunciaram o assalto e renderam os profissionais os colocando no chão. A dupla perguntou aos profissionais do SAMU onde estava a arma de fogo.

Ao serem informados que não tinham armas, os delinquentes roubaram os celulares dos profissionais que são usados para entrar contato com a base para informações de regulação e situação de como está o paciente. Não satisfeitos, os bandidos entraram na ambulância e ainda roubaram o rádio HT do SAMU. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Os paramédicos saíram do local do crime com a ambulância, foram até a rua principal do bairro entraram em contato com a base informando a situação e acionaram a Polícia Militar.

Várias guarnições se deslocaram até ao local, colheram as características dos bandidos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.