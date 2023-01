Babá, garçom, vendedor: Sine do Acre oferta 20 vagas de emprego nesta terça-feira

A Universidade Federal do Acre (UFAC) está com inscrições abertas para a Oficina de Atores para Adultos “Mergulho Teatral”, que será ofertada pelo professor do curso de Artes Cênicas, Flávio Lofêgo.

O evento faz parte do encerramento do ciclo de ensino, pesquisa e extensão em teatro de alto rendimento da instituição. Para participar, é preciso enviar um e-mail manifestando interesse no endereço [email protected]

A iniciativa é gratuita e ocorre em 14 e 15 de janeiro, das 14h às 16h, no campus-sede da Ufac. Para mais informações, acesse o WhatsApp (68) 99981-7046.

Lofêgo é ator e diretor de teatro com 35 anos de experiência. O profissional dirigiu a peça “Oração para um Pé de Chinelo”, que excursionou por mais de 20 cidades, em três países durante dois anos em cartaz.