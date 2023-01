Vendedor, operador de caixa, mecânico: Sine do Acre oferta 17 vagas de emprego

Durante os ataques terroristas, em Brasília, extremistas bolsonaristas evacuaram e urinaram na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo (8). As imagens foram compartilhadas pelo bando nas redes sociais. Um dos vídeos mostra o momento em que um homem tenta evacuar no local.

Na Corte, durante a destruição ao patrimônio público, os bolsonaristas arrancaram a porta do gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O grupo ainda destruiu o plenário e o brasão da República.

A ação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ocorre uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antecedida por atos antidemocráticos insuflados pela retórica golpista do ex-presidente que está nos Estados Unidos, na casa do lutador José Aldo.