Sem mortes, semana começa com apenas 52 novos casos de Covid-19

As investigações que apuram o assassinato do fazendeiro Alessandro Picione Pacheco, de 34 anos, morto ao reagir a um assalto quando chegava em sua residência no km 4 da Estrada do Mutum, em Rio Branco, em 2018, voltaram à estaca zero.

É que por falta de provas, o juiz Gustavo Sirena, da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco, absolveu Wanderley Pereira Ferreira, que estava preso pelo crime e já está em liberdade.

O crime ocorreu na noite do dia 13 de novembro de 2018. Alessandro Picione tinha saído para jantar em companhia da esposa, que estava gestante, e do filho, em uma churrascaria do bairro Tancredo Neves. Ao retornar, parou no pontão de sua residência no km 4 da Estrada do Mutum, quando foi abordado por dois homens armados que anunciaram um assalto.

De acordo com a própria esposa, ele teria esboçado reação, quando foi baleado com dois tiros disparados de pequena distância. A mulher, mesmo gestante, reuniu forças para levar o marido ao Pronto-Socorro, onde infelizmente chegou morto.

Depois de um longo período de investigações, mesmo diante de provas fracas Wanderley Pereira Ferreira acabou sendo preso pelo crime. Durante seu julgamento acabou sendo considerado inocente das acusações e colocado em liberdade por falta de provas.

Em seu parecer, Gustavo Sirena disse que a materialidade do crime contra o patrimônio se encontra provada, mas com relação à autoria do homicídio, não ficou comprovado nos autos.

O magistrado disse que se exige provas satisfatórias acerca da comprovação da autoria. Diante da situação, resta a Polícia Civil levantar outra hipótese para o crime e iniciar as investigações do zero.