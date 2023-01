Polícia Militar prende 12 com armas, munições e drogas em Brasiléia e Assis Brasil

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) autorizou e efetuou depósito para o pagamento de R$ 203.020.654,50 em precatórios ao longo do ano de 2022.

Os pagamentos englobam por ordem cronológica (ordem de entrada na fila única dos entes públicos devedores), acordos diretos e superpreferências (idosos, portadores de doenças graves e portadores de deficiência).

Precatório é uma requisição de pagamento de determinado valor em benefício de um credor (pessoa física ou jurídica) que se faz a um Ente Público (União, Estado, município, autarquias e fundações) em razão de uma condenação judicial definitiva (transitada em julgado).

Os pagamentos foram efetuados por meio da Secretaria de Precatórios (SEPRE). Os depósitos para os pagamentos foram autorizados e distribuídos entre o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14) e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), sempre se respeitando a ordem cronológica de apresentação do precatório.

“É importante destacar que, com esses avanços, o Tribunal já começou a pagar precatórios inscritos para o exercício de 2021 da Lista Única de Precatórios do Estado do Acre, e temos conseguido avançar com relação aos municípios também. É motivo de muita alegria alcançar esse feito, o que nos mostra o empenho para com os credores para que estes recebam seus créditos o mais rápido possível”, disse.

Além dos pagamentos já realizados, segundo a presidente do TJAC, continua em processamento (atualização de cálculos, manifestações dos credores e procuradores) e devem ser pagos ainda no mês de janeiro de 2023 novos precatórios, permitindo assim o avanço nas listas únicas dos entes públicos devedores do Estado.

A Sepre é um órgão vinculado à Presidência, com as atribuições regulamentadas pela Resolução 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.