Palácio nomeia quase 70 cargos comissionados nesta segunda

O governador Gladson Cameli continua a nomeação de cargos comissionados para seu novo mandato. Na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 9, foram quase 70 nomeações.

Para as principais nomeações, nenhuma novidade. Luis Almir Brandão Francisco Soares continua com o cargo de Controlador-Geral do Estado, função que ocupa desde 2019. Já a Polícia Militar vai continuar tendo como subcomandante, o coronel Atahualpa Ribera, que também já estava no cargo no final da gestão passada e vai continuar a dobradinha com o também coronel Luciano Dias Fonseca que já foi renomeado comandante da PM no Acre.

As outras nomeações são, principalmente, de pessoas que vão ocupar o cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento em diversas referências nas mais variadas secretarias.

Outros destaques nas nomeações vão para a designação do servidor Clóvis Monteiro Gomes para exercer o cargo de Secretário Adjunto da Receita na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);

Atnilson Lima dos Santos para exercer o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Educação Profissional e Tecnológica, no Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC);

Deborah Vasconcelos de Araújo nomeada para o cargo de Diretora de Administração e Finanças, na Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN);

Eliete Franco de Oliveira para exercer o cargo de Diretora Administrativa e Financeira no Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (DERACRE);

Ronan Fonseca Lemos Filho que ser o Diretor de Operações no Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (DERACRE);

Maria do Perpetuo Socorro Messias de Melo que também vai para o Deracre como Diretora de Expansão e Planejamento;

Abraão Elias Abugoche Paes Leme nomeado como Diretor de Administração e Finanças, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE)/

Ana Paula Lopes Monteiro para exercer o cargo de Diretora de Infraestrutura e Logística, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE),

Gleicicléia Gonçaves de Souza para exercer o cargo de Diretora de Ensino, referência DAE-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE);

e também na educação, Gladson nomeia Sandra Melissa Feitosa da Silva para o cargo de Diretora de Articulação Esportiva e Juventude.