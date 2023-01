Enquanto o Brasil vive o caos, Márcio Bittar curte a praia com morena na “Terra de Tieta”

O senador Márcio Bittar (União Brasil-AC) tem vivido aparentemente alheio aos últimos acontecimentos no país. Nesta segunda-feira, 9, ele postou em seus stories no Instagram uma imagem onde ele aparece ao lado de uma morena misteriosa na Praia de Mangue Seco, no município baiano de Jandaíra. O local foi um dos principais cenários para a gravação da novela global Tieta, inspirada na obra de Jorge Amado e adaptada para TV pelo autor Aguinaldo Silva que foi um grande sucesso nos anos 80.

“Feliz com você”, postou Bittar na foto que repercutiu nas redes sociais. Recentemente, o parlamentar que tem mais 4 anos de mandato em Brasília e era considerado um dos mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, disputou a eleição para o governo contra o atual governador Gladson Cameli e obteve pouco menos de 5 mil votos.

Bittar também recentemente se separou da mãe de seus três filhos, Márcia Bittar, com quem teve três filhos.

Nos bastidores, a morena misteriosa de Bittar é apontada uma “amiga” antiga do senador. Aos amigos próximos, o parlamentar sinalizou que pretende se casar com a moça e estuda até mesmo reverter a vasectomia para ter mais filhos.

Mesmo curtindo a praia, Bittar não deixou de comentar os últimos acontecimentos envolvendo ataques às instituições em Brasília. “Invasão e depredação do patrimônio público e privado são ações abjetas e devem ser condenadas moral e penalmente. Não se pode admitir que a desordem e o caos se imponham. O jogo deve ser jogado nas quatro linhas da Constituição, como diria o ex-presidente Bolsonaro. Portanto, o que aconteceu dia 08 deve ser exemplo a não ser seguido, justo por aplicar métodos desprezíveis na ação política”, escreveu Bittar em suas redes sociais.

Mesmo condenado os ataques, Bittar criticou a esquerda brasileira. “Entretanto, muitos que relativizavam ou mesmo aprovavam, no passado recente, invasões de terras, invasões em propriedade privada urbana, manifestações violentas com depredação e vandalismo, se erguerão contra o fato ocorrido, pousando de vestais. Infelizmente, a hipocrisia fala alto em momentos como esse”.

“Outro fato a observar é a ligeireza com que o poder judicial afastou o governador do Distrito Federal sem nenhum processo legal e sem direito de defesa. E o governo já pensa em instaurar uma CPI para incriminar colegas parlamentares na ação dos vândalos. O clima político se deteriora rapidamente. Será que nenhum poder da República parou para buscar as razões e os porquês de milhões de brasileiros estejam se manifestando nas ruas deste país desde 2013? Há uma grande quantidade de brasileiros indignados com os desmandos, mas sem esperança e sem a quem recorrer como líder. Não se pode desprezar a opinião de milhões. É um movimento sem coordenação e sem lideranças estabelecidas, consequentemente exposto a malandros e demagogos travestidos de políticos”, opinou o senador do Acre.