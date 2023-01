Com premiações surpresa, Big Fone do BBB vai tocar em Rio Branco

Os acreanos vão poder atender ao telefone mais famoso e surpreendente do país. Com a aproximação da 23° edição do Big Brother, o Via Verde Shopping entra no clima da casa mais vigiada do Brasil e trás para Rio Branco o Big Fone.

A iniciativa é realizada pela Rede Amazônica e estará disposta a partir das 18h do dia 12, na Praça de Alimentação. O sortudo que conseguir uma ligação, vai ouvir mensagens, que pode ser uma pergunta ou um desafio bem nível BBB.

Além disso, quem participar da brincadeira, vai levar para casa brindes especiais do programa. A estreia do reality show mais famoso no país está prevista para 16 de janeiro, com várias novidades e aumento no valor do prêmio.