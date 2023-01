Gladson viaja para se encontrar com Lula em reunião extraordinária com governadores

Os atos terroristas que depredaram prédios públicos, obras de artes e destruíram presentes de autoridades estrangeiras ao Estado brasileiro, culminaram em 170 presos até agora, em Brasília.

Apesar de estar sendo considerado o maior atentado a democracia do Brasil desde o golpe militar, os acontecimentos que também resultaram em agentes de segurança hospitalizados. No Acre, manifestantes acampados no 4° BIS, no Acre, classificam os atos como heróicos.

Segundo eles, os atos de terroristas foram apenas o começo. Um perfil no Instagram de propriedade do publicitário Anthonio Moura, que compartilha conteúdo direto do acampamento em frente o 4° Batalhão de Infantaria e Selva, repercutiu a situação em Brasília como positiva: “amanhã chega mais gente”, disse em uma publicação. Outro perfil quem também compartilha movimentação do acampamento no Acre, de propriedade de Danilo Diniz, publicou que a “revolução” tem como causador o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.

O ac24horas monitorou hoje o acampamento bolsonarista no Acre enquanto manifestantes destruíam prédios públicos em Brasília e verificou fraca movimentação.