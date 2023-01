Acampados no 4 BIS, Bolsonaristas no Acre comemoram atos terroristas em Brasília

O motociclista Juliano da Costa Rocha, de 34 anos, foi vítima de um acidente de trânsito e morreu na noite deste sábado, 7, na Avenida Amadeo Barbosa, na região do bairro Comara, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Juliano trafegava em uma motocicleta modelo Twister, de cor preta, placa MZU-7A11, no sentido centro-bairro numa velocidade acima do permitido pela via quando perdeu o controle da direção da moto colidiu no canteiro central que divide as duas pistas. Com o impacto, Juliano foi arremessado e bateu a cabeça no asfalto.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, mas Juliano não resistiu e morreu dentro da viatura. Segundo os profissionais do SAMU, Juliano sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE).

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

O corpo de Juliano foi levado pelo próprio SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A moto foi removida e em encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito.