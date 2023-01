Valterlucio Campelo: uma semana de Lula 3 – tá gostando?

Como raro conservador a emitir opiniões na imprensa acreana, graças ao espírito democrático dos diretores do ac24horas, de vez em quando recebo insultos de ratos vermelhos que saem de seus buracos para agredir, sem argumentos, apenas com palavrões, aqueles que, como eu, discordam da pauta abjeta da esquerda que está levando o Brasil ao esgoto imundo das ditaduras sul-americanas. Respondo-lhes com mais verdades.

Em meu último texto mostrei superficialmente que os criminosos “voltaram à cena do crime”, como disse em outras épocas o atual vice-presidente da república, assim declarado e diplomado pelo TSE. Ele, o Geraldo Alckimin, certamente mudou de opinião, dado que está de braços dados com a turma na mesma cena, já os crimes continuam os mesmos, embora tenham passado pelo sistema de lavagem de reputações em que se transformaram determinadas instituições brasileiras.

Dúvida? Partindo do grupo de transição em que haviam 67 investigados e ex-investigados (ver aqui), o ex-presidiário filtrou aqui e ali, quase dobrou o número de ministérios e só não chegou aos 40 para não dar na cara. São 37 as caixas onde se pode dizer que há um ministro, sendo que segundo a Gazeta do Povo, 19 deles de algum modo se viram em apuros com a justiça. A gloriosa Ana Paula Henkel, ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, atualmente morando nos EUA, e atuando muitíssimo bem como jornalista em alguns jornais e sites que não sucumbiram por completo à sanha da censura descabelada, como o Oeste sem Filtro, revelou algumas capivaras:

Alexandre Padilha – 132 processos; Marcio Macedo – 42 processos; Jorge Messias – 59 processos; Nísia Trindade – 5 processos; Camilo Santana – 261 processos; Marcio França – 71 processos; Luciana Santos – 17 processos; Wellington Dias – 109 processos; Margareth Menezes – 39 processos; Luiz Marinho – 230 processos; Silvio Almeida – 542 processos; Vinícius Carvalho – 36 processos; Fernando Haddad – 41 processos; José Mucio Monteiro – 12 processos; Rui Costa – 70 processos; Flavio Dino – 277 processos. Façam as contas.

Não sei o leitor, mas se estou em um ônibus e, de repente, entra uma turma dessas, desço correndo na próxima parada. Aliás, é o que já está acontecendo com uma certa elite da Faria Lima e até meios de comunicação que antes não se davam conta do perigo que havia na estrada. As primeiras ações, desastradas como era de se esperar, fizeram desabar a bolsa, subir o dólar e afugentar investidores. No palácio do ex-presidiário só se fala em subir impostos, arrecadar mais, esfolar o cidadão e distribuir dinheiro à granel para os apaniguados. Não à toa, já prometeram 10 Bilhões! para a cultura. As celebridades globais, espécie Preta Gil e Anitta, já começam a sentir o cheiro de financiamento sem limites para suas obras artísticas de fazer inveja a Beethoven e Shakespeare.

Estamos ainda na primeira semana do governo lulopetista e de seus membros saíram tantas estupidezes, ameaças e arreganhos tirânicos que em vista do espaço, dois exemplos que destaco a seguir são suficientes para um esboço do que vem por aí. Na área econômica, além do recuo nas privatizações e destrambelhamento na política fiscal, a novidade é o anúncio da criação de uma moeda comum com a Argentina, ou seja, pretendem salvar os hermanos esquerdistas com o nosso pescoço. No geral, Henrique Meirelles, ex-Banco Central do Lula, já adivinhou que este governo será uma repetição da Dilma, ou seja, um desastre.

Outro exemplo, desta vez uma aberração nunca imaginada, vem da Justiça. Lá o comunista Dino avisou que se precisar vai trazer tropas de outras nações para reprimir manifestações no Brasil. Segundo ele quem tiver divergências que que as guarde em casa de frente pra TV. Que tal? Já pensou em levar borrachadas de assassinos cubanos e venezuelanos na praça por manifestar sua opinião? Isso é a democracia que você sonhou ou a ditadura que não o deixa dormir? Sem contar o decreto que praticamente lacra clubes de tiro e lojas de armas (desse tema tratarei depois, especificamente).

Percebam que dei apenas dois itens da agenda macabra que o lulopetismo está pondo em curso. Há muito mais. Em cada ministério se pode encontrar várias ações ou anúncios de perversidades contra a nação brasileira. A toada é de destruição do país para que sobre os escombros se erga um estado reconfigurado nos termos do socialismo, tal qual aconteceu na Venezuela. O itinerário é o mesmo e está escancarado, não vê quem não quer, não reage quem é cúmplice ou ignorante.

O governo Lula 3, que já ganhou o apelido de “carreta furacão”, está descendo a ladeira sem freios. Tem por certo que não haverá obstáculos, que de mãos dadas com os abutres do outro lado da praça terão sua tarefa facilitada, que a população brasileira será dominada como generais em uniformes de bolsos largos ou jornalistas de letras à venda, que os conservadores são desorganizados e impotentes. Por enquanto, mantenho minhas dúvidas.

Valterlucio Bessa Campelo escreve às sextas-feiras no site ac24horas e, eventualmente, no seu BLOG, no site Liberais e Conservadores do Puggina.