Mulher não gosta de obra do governo e derruba parte da estrutura

No municipio de Rodrigues Alves, no interior do Acre, uma senhora identificada como Marliz, que não gostou de uma obra do governo do Estado na região, resolveu derrubar parte da estrutura. Com um pedaço de madeira na não, ela derruba os tijolos de uma pilastra. Um morador do local gravou a ação e não quis se identificar.

“Ela não aceitou a obra do governo do Estado, que é a construção da passarela de um canal, que é um sonho da população. Ela se achou no direito de quebrar porque adora uma confusão”, contou

Os moradores chamaram a Polícia Militar para evitar que ela quebrasse tudo o que já foi feito pelo governo do Estado no local, mas ela deixou o local antes da chegada da PM.

Dona Marliz é mãe de um ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Rodrigues Alves e tia de um vereador do município.

A obra é de um canal de 250 metros que garante o escoamento final das águas pluviais ( das chuvas). A construção foi iniciada há mais de 12 anos e o governo atual está dando continuidade.

O delegado José Obetanio, que teve acesso às imagens, disse que Marliz deverá ser chamada na Delegacia por ter causado dano ao patrimônio público.

“Causar danos ao patrimônio público é crime previsto no artigo 163 do Código Penal, sob pena que pode ir de seis meses a um ano de prisão ou o pagamento de uma multa”, relata o delegado.

O ac24horas não conseguiu contato com Dona Marliz.

