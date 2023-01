Trecho da Getúlio Vargas deve sofrer intervenção por causa de alagação, diz prefeitura

Dados da Defesa Civil repassados ao ac24horas na manhã desta sexta-feira, 6, dão conta que pelo menos 40 residências – localizados em bairros às margens de igarapés e do Rio Acre, correm risco de desabastecimento.

De acordo com o Tenente-Coronel e coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, somente em Rio Branco, as residências que podem ser “condenadas” a moradia enfrentam problemas com madeiras desgastadas ou na maioria das vezes, a área sofre com movimentação de terra. “Todas essas residências estão em monitoramento e caso venham a ser condenadas, as famílias que não tiverem condições de arcar com aluguel devem ser contempladas pelo aluguel social”, declarou.

Somente na capital, Falcão destacou que são mais de 3 mil pessoas atingidas com as iminentes cheias do manancial em 10 bairros da cidade – sendo que destas, 600 enfrentam necessidades de remoção para abrigos anualmente.