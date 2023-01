Saerb apresenta novo motor para evitar suspensão de água

O governador Gladson Cameli continua a montar o time de cargos comissionados de seu novo governo.

No Diário Oficial desta sexta-feira, 6, Gladson nomeou mais de 40 comissionados.

Entre os destaques está o Coronel PM Evandro Bezerra da Silva, que já foi chefe de departamento e agora foi nomeado Secretário Adjunto de Segurança Pública do Acre (Sejusp).

Uma outra novidade é a nomeação do servidor Allan Silva de Lima como presidente da Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre S/A (AZPE/AC). A obra que foi inaugurada há mais de 10 anos e prometia ser a primeira ZPE a entrar em funcionamento no país se tornou um grande elefante branco e após uma década nunca recebeu sequer a instalação de uma única empresa.

Veja as outras nomeações no Diário .

Fleme Santos Mesquita – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN;

Eduardo Antonio Messias de Souza – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Leandro Simao de Araujo – Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC;

Felipe Ribeiro da Silva Lima – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV;

Fernanda Gabriela Missias Rodrigues – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

Ivanete Batista de Magalhães – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Jamille Vasconcelos Correia -Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

Francisco Mateus Barros da Silva – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Dayara Messias Rodrigues – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD;

Gleydiane da Silva Landim – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Crystian Lima Vitalino – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

Hilari Munoz Barroso – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos – SEAMD;

Auricelia da Silva Lopes – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo – SEICETUR;

Diana De Almeida Pinheiro – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo – SEICETUR;

Carlene Pinheiro Silva – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos – SEAMD;

Cilvanira Da Silva Pinheiro – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

Daniel Farias da Silva – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos – SEAMD;

Carlos Augusto da Silva Praxedes Junior – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

Bruna Ihiasmine da Costa Silva – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos – SEAMD;

Amisteliz Galvao Brito – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

Luciana Silva Correia – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

Luzenira Ferreira de Albuquerque Oliveira – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

Luciano Silva Correia – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos – SEAMD;

Jaqueline Ferreira Silverio – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Luan Messias Viga – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB;

Liliane Leite da Silva – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Julia Carolina Prado Pequeno – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM;

Sandreia Meire da Silva Oliveira – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo – SEICETUR;

Jose Ricardo Leite de Medeiros – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo – SEICETUR;

Terezinha Messias Lima – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos – SEAMD;

Roberta Lima Catao – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Vitoria Souza De Lima – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

Tatiane Nunes da Silva – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Karita Santiago Sales – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Zaida Francesca Barroso Rodrigues – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

Cleuson Jose Golveia da Silva – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE e

Andreia Maria de Souza Lima – Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Casa Militar.