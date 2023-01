Prefeitura de Tarauacá abre processo seletivo para áreas da Saúde com salário de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Tarauacá, divulgou nesta quinta-feira, 05, a abertura do processo seletivo para a contratação de profissionais da área de saúde.

Com a banca organizadora do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, as inscrições ocorrem até o dia 18 de janeiro, no endereço eletrônico www.ibade.org.br, com taxas de R$ 57 para nível médio técnico e R$ 88 para Ensino Superior Completo.

Serão distribuídas 01 vaga para médico clínico-geral, 04 para enfermeiro (01 PCD), 01 para psicólogo, 05 para auxiliar de saúde bucal (01 PCD), 01 para microscopista e 05 para técnico de enfermagem (01 vaga PCD).

O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição on-line sua opção de cargo. Depois de efetivada, não será aceito o pedido de alteração desta opção.

O processo seletivo acontecerá por meio de uma única etapa, composto por prova objetiva, de caráter eliminatória e classificatória. Os salários para os aprovados variam entre R$ 1,300 a R$ 8 mil.

Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de participação, exceto para quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda, de acordo com o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.