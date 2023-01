Polícia Federal deflagra Operação Sentinela em Cruzeiro do Sul e prende dois por tráfico e roubos

Uma cena do novo filme Avatar, o Caminho das Águas, retrata uma prática de ritual de cura dos povos indígenas Yawanawá, que vivem no Rio Gregório, município de Tarauacá, no Acre.

É o ‘Vê Kuxi’, quando os pajés dão assopros sobre o corpo da pessoa doente com a finalidade de restauração da saúde.

Na cena do filme, a curandeira do povo realiza o ‘Vê Kuxi’ para reverter um ataque epilético.

O diretor James Cameron aprendeu a prática com os próprios Yawanawá, que estiveram com ele durante as gravações da superprodução.

O filme estreou no Brasil no último dia 15 de dezembro.