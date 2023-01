Bittar: “Meu gabinete está aberto para o Gladson”

“Fui adversário dele, não fiz campanha para ele, portanto, seria inadequado, querer participar de seu governo indicando cargos. Jamais faria isso”, afirmou o senador Márcio Bittar (União Brasil). Porém, ressaltou, que é senador do Acre e que seu gabinete está aberto ao governador Gladson e aos prefeitos indistintamente, lembrando que, em dezembro, depois das eleições, destinou cerca de R$ 70 milhões para o governo construir pequenas pontes de alvenaria em substituição das de madeira que tanto prejudica os produtores rurais.

Márcio Bittar reiterou: “disse e repito, não tenho motivos nenhum para brigar com o Gladson. Ele pode brigar comigo se quiser, mas nunca vou brigar com ele, não faz sentido, fomos eleitos com o mesmo propósito”. Em relação ao governo federal, revelou que fará oposição, mas sem nenhum radicalismo porque entende que a democracia precisa ser preservada e respeitada.

Seu objetivo a partir de agora é focar na luta por mais recursos para o Acre. Considerou correta a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade do orçamento secreto, mas que senadores e deputados federais terão cerca de R $650 milhões para ajudar seus estados com emendas impositivas. Disse que conversou com deputados federais eleitos pelo Acre de partidos que ele construiu chapas. “Cada um é dono do seu mandato, mas aos que me procuram tenho proposto união para ajudar o governo acreano”. Em breve faremos uma visita ao governador Gladson Cameli.

. O ex-governador Jorge Viana sabe muito bem o que deve fazer na Apex, não é nenhum leigo com mais de R$ 1 bilhão para fomentar o desenvolvimento.

. Politicamente, inclusive!

. No Acre…inclusive de novo!

. O deputado Pedro Longo (PDT) almeja sim a presidência da Aleac como qualquer parlamentar, mas nunca será obstáculo para o governador Gladson Cameli (PP) pacificar as relações com sua base.

. O deputado Marcos Cavalcanti (PP), que assumiu a vaga do deputado Luiz Tchê, deverá ser o novo líder do governo a partir de fevereiro.

. Com Marina Silva o Ministério do Meio Ambiente terá capacidade de captação de recursos internacionais.

. Governos e prefeituras devem se preparar e mudar suas políticas predatórias dos últimos quatro anos.

. Não precisa ter medo do Bolsonaro porque é ex, muito menos da Marina Silva.

. Lula e Marina têm a mesma têmpera!

. Alguém duvida que o governador Gladson Cameli vá querer fazer o seu sucessor?

. PT está vetando o nome de alguns indicados do senador Sérgio Petecão (PSD) para cargos federais.

. É assim mesmo!

