Banda acreana Filomedusa anunciam retorno aos palcos em fevereiro

Algumas horas depois de uma sargento da Polícia Militar do Acre ser assaltada próximo ao cruzamento das avenidas Marechal Deodoro e Ceará, na região central de Rio Branco, na tarde desta quinta-feira (5), a motocicleta modelo Honda Biz, que foi levada pelo criminoso, foi encontrada abandonada em um das ruas do bairro Taquari por policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Contudo, até as últimas informações obtidas, não foram recuperadas a arma e a bolsa da militar, que estavam no baú da motocicleta. Toda a ação do criminoso foi filmada por uma câmera de monitoramento. As imagens mostram o momento da abordagem, quando com uma arma de fogo em punho o bandido empurra a vítima da moto e foge com o veículo.

Pelas informações que circularam após o crime, a sargento, que não teve o nome divulgado, acabara de sair do Comando Geral da Polícia Militar, em frente à Praça da Revolução. Ela foi atacada instantes depois de sair da rua Rui Barbosa e parar no semáforo da Avenida Ceará, ainda na avenida Marechal Deodoro. O fato ocorreu por volta das 13h30.

De acordo com informação da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na manhã desta sexta-feira (6), diligências ainda estão em curso em vários pontos da cidade com o objetivo de recuperar a arma da policial. O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsão (DCORE).