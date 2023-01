Acre tem alerta de tempestades nas próximas 24 horas

Ao menos 109.665 pessoas vivem em 103 áreas de risco em 20 municípios do Estado do Acre. Rio Branco lidera em número de áreas de risco, com 17 pontos de perigo, e Jordão é o último com uma área.

Do total de AR, 58 são consideradas de risco ´muito alto´ e 45 são classificadas com risco ´alto´. No geral, 54% das AR do Acre são de risco muito alto.

Por tipo de risco, áreas ameaçadas pela erosão são 45 em todo o Estado; 21 tem risco de inundação; 16 por deslizamentos e 12 por enchente.

Os dados são do Dashboard Risco Geológico, parte do programa Setorização de Áreas de Risco Geológico da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que consiste na identificação e caracterização das porções do território municipal sujeitas a sofrerem perdas ou danos causados por eventos adversos de natureza geológica. Este estudo é elaborado em consonância com as diretrizes e objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei 12.608/2012, e objetiva subsidiar a tomada de decisões assertivas relacionadas às políticas de ordenamento territorial e prevenção de desastres.

As setorizações de áreas de risco geológico são desenvolvidas em parceria com a Defesa Civil municipal, exclusivamente em regiões onde existem edificações nas quais há permanência humana e cartografam áreas de risco alto e muito alto. A identificação de áreas de risco é feita em campo e se baseia na observação das características morfológicas do terreno, na identificação de indícios de instabilidade de taludes e encostas, no histórico de ocorrência dos eventos adversos de natureza geológica, e no grau de vulnerabilidade das construções e de seus moradores.

Os principais produtos elaborados são os mapas das áreas de risco geológico, relatório técnico e os arquivos vetoriais que contém os principais atributos das áreas mapeadas.