Aberta a temporada da disputa pela liderança da bancada federal e Alan saiu na dianteira

NUNCA APOSTE em briga de político, porque acabam se acertando e quem tomou partido fica mal. O senador Márcio Bittar (União Brasil) anunciou ontem ao BLOG estarem as restas de campanha com o senador Alan Rick (União Brasil) superadas, e que vão marchar juntos nas próximas disputas eleitorais. O foco de ambos é que este bloco não faça nenhuma composição com o PT, e caminhe independente e sem esperar as ações políticas do governador Gladson Cameli.

“Se o Gladson quiser se juntar no futuro, que venha”, destacou Bittar. Ao justificar a aliança com Alan, falou que a unidade de forças é boa para ambos e para o grupo que vão formar ficar mais sólido. Sobre a presidência do União Brasil, Márcio Bittar disse já ter comunicado aos deputados federais eleitos pela sigla e ao próprio Alan, que abre mão do comando do partido no estado.

“Quem quiser assumir tem o meu apoio”, esclareceu. E, sobre o seu papel no Senado, Bittar destacou que não se juntará à base de apoio do presidente Lula, mas também não acompanhará as posições sectárias da ala mais radical do PL de fazer oposição por oposição.

EQUIPE FRACA

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) considera a equipe técnica do governo fraca, porque não conseguiu elaborar projetos para a execução dos recursos que aportaram no estado. Falou que sua preocupação aumenta, no sentido de que vinda de recursos aumentará no próximo mandato. Sugere que o governo contrate equipe de uma empresa especializada em elaboração de projetos. Diz não saber até hoje para que serve a AMAC, que trata dos projetos municipais.

JOGADA NA GAVETA

PARA EXEMPLIFICAR a sua preocupação com a falta de uma boa equipe técnica, o senador Márcio Bittar (União Brasil) citou os recursos que mandou para a secretaria de Agricultura, e que até aqui não foram movimentados.

NADANDO NA GRANA

COM O NOVO remanejamento nas emendas feito pelo Congresso, sobre os recursos que eram do orçamento secreto (extinto pelo STF), cada deputado federal terá 60 milhões de emendas impositivas e os senadores 85 milhões. Sombra, água fresca, e muito dinheiro; é que não faltará aos parlamentares. Só não cumprirão bons mandatos se forem medíocres na execução da grana.

CABE COBRAR

AOS ELEITORES caberá a cobrança para que estes vultuosos recursos dos senadores e deputados federais, não sejam aplicados em obras eleitoreiras.

BARBEIRAGEM JURÍDICA

FOI COMETIDO sim um erro por parte do Gabinete Civil do governo, com a nomeação do competente Assis, para comandar o ACREPREVIDÊNCIA, sem o nome ser apreciado na ALEAC. Não importa que já venha do governo anterior, este é outro governo, e seu nome tem sim que ser submetido à apreciação da nova legislatura da ALEAC, que começa em fevereiro. É apenas formal, mas é necessário para dar o cunho de legalidade.

NÃO TEM DO QUE RECLAMAR

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) não está jogando dinheiro pela janela, ao pedir a suspensão do pagamento da pensão de ex-governador. O seu salário como secretário da APEX será de 65 mil, sem falar nas diárias internacionais que serão muitas.

NÃO VAI IMPLORAR

AO FALAR que, o senador Sérgio Petecão (PSD) é livre para não apoiar a sua reeleição, o prefeito Tião Bocalom (PP), ao que mostra, não fará cavalo de batalha pela permanência da aliança. Ou seja, a porta está aberta.

SÓ NUMA CABEÇA OCA

O QUE se lê agora é o praguejar da bolha radical do bolsonarismo contra o ex-presidente Bolsonaro e as Forças Armadas, por não terem dado um golpe para a volta da ditadura militar. Só uma cabeça oca podia acreditar que este cenário, poderia acontecer no país.

ESPEREM QUATRO ANOS

O SENADOR eleito e general Mourão, foi muito pragmático na sua fala: – “a eleição acabou, e agora é esperar quatro anos por uma nova disputa”. Falou tudo.

AMARRANDO O BURRO NA SOMBRA

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) emendou a eleição para o Senado aos primeiros passos para solidificar a sua candidatura a prefeito da capital. Conversou com o senador Petecão (PSD), e ontem com a cúpula do MDB. Quer conseguir formar alianças, antes de amarrar o burro na sombra, para tocar a campanha à PMRB.

SIMPATIA NO MDB

JÁ HÁ uma simpatia no MDB pelo nome do deputado Jenilson Leite (PSB), principalmente, por parte do presidente Flaviano Melo. Na campanha ao Senado, os cartazes do Jenilson se incorporaram ao visual do tradicional “Casarão dos Melos”, no centro da cidade.

CONDIÇÃO ESSENCIAL

O FOCO inicial nas tratativas de sua candidatura à PMRB passa pela unidade da esquerda e os partidos mais ao centro, numa grande aliança, sem o que não disputa

TEVE POLÍTICA

A conversa de ontem entre a deputada federal eleita Socorro Neri (PP) e o presidente da FIEAC, José Adriano, não ficou só nas tratativas empresariais, mas deve ter descambado para a eleição da PMRB. Se a Socorro disputar a PMRB e ganhar, Adriano assumirá seu mandato.

TODO INDICATIVO

FALANDO na prefeita Socorro Neri (PP) há todo um trabalho em curso em torno do seu nome, para que venha ser candidata a prefeita de Rio Branco em 2024, pelo PP, com o apoio do governador Gladson Cameli.

NÃO TEM AMIGOS

UM DEPUTADO derrotado da base governista, reclamou ontem numa conversa que, o governador Gladson não tem amigos na política. “Sempre votei seus projetos e não me ajudou em nada na minha candidatura, suas amizades são por conveniência”, desabafou o parlamentar. É o choro do leite derramado.

CARNE E UNHA

O SENADOR Alan Rick (União Brasil) só não será o presidente do partido no estado se não quiser, e ainda com apoio do seu ex-desafeto político, senador Márcio Bittar (União Brasil). Alan e Bittar viraram carne e unha.

DIRETÓRIO MUNICIPAL

O GRUPO político da prefeita Socorro Neri (PP) tem uma meta ao curto prazo: fazer o presidente do diretório municipal do PP, pela influência na eleição municipal.

VIABLIDADE ELEITORAL

LIDERANÇA política da oposição encaminhou para importante banca eleitoral de Brasília, consulta para saber se o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha, poderá disputar a reeleição, em 2024. Há dúvidas sobre o assunto.

GRANA NO CAIXA

A QUESTÃO NÃO É quem será o próximo diretor regional do DNIT, se o Marcus Alexandre a Maria ou a Maroca. Seja quem for, sem muita grana em caixa para recuperar o trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul, só vai se queimar.

FRASE MARCANTE

“A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras.” Winston Churchill, estadista inglês.