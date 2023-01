Unidade de Registro Civil do Hospital Santa Juliana é reinaugurada

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira (5) o diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC), Nenê Junqueira. A visita ocorreu após o Acre estar oficialmente liberado para comercializar carnes com o Peru.

Junqueira agradeceu ao deputado tucano pelo empenho na Aleac em defesa do comércio de carnes bovinas e suínas do Acre para os países vizinhos como forma de estimular a economia acreana.

“Fiz questão de agradecer ao deputado Gonzaga, pois ele foi um parlamentar que sempre nos ajudou com a pauta da exportação de carnes para o Peru. Ele sempre nos atendeu quando solicitamos ajuda com o governo do Estado e em Brasília. É um sonho de 30 anos que hoje se torna realiadade com a ajuda do Gonzaga, único parlamentar que abraçou essa causa”, disse Nenê.

Gonzaga defende a pecuária e agricultura como ferramentas de desenvolvimento do Acre através de geração de emprengo e renda. O parlamentar sempre foi um ferrenho defensor da exportação de carnes do Acre. Diante disso, ele participou de reuniões com o embaixador do Peru, Javier Raúl Martín, para tratar sobre o comércio entre o Brasil e Peru.

“Um dos objetivos de nosso mandato é melhorar a economia de nosso estado através de exportações de nossos produtos aos países vizinhos. O Acre já mostrou que tem um grande potencial de produção de carnes”, disse Gonzaga.

O parlamentar também ressaltou que o Acre leva vantagem no comércio com países vizinhos devido a aproximação territorial.

“Somos o estado mais próximo ao Oceano Pacífico e com melhores condições logísticas de abastecer o mercado peruano. Nossa carne é de alta qualidade notoriamente destacada pelo Brasil”, acrescentou.

Dom Porquito é a primeira empresa brasileira a vender para o Peru

Nenê Junqueira informou que a empresa acreana Dom Porquito é a primeira indústria frigorífica de suínos do Brasil a ser habilitada para vender carne para o Peru.

“O que nos deixa com mais orgulho é que a primeira empresa habilitada para vender carne suína para o Peru é do Acre”, disse.