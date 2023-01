Sargento da PM tem motocicleta roubada nas proximidades do Comando Geral

Em solenidade realizada na tarde desta quinta-feira, 5, ocorreu a troca de comando do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre (PMAC). Com a mudança, assume o posto, o tenente-coronel Cristian Diogo no lugar do coronel Rômulo Modesto, que esteve à frente do Batalhão durante o ano de 2022, e que agora vai assumir a Corregedoria da corporação.

O novo comandante do Bope exercia a função de chefe de gabinete do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias. Em seu pronunciamento, o coronel Cristian Diogo agradeceu a oportunidade de servir ao comando do Bope. Segundo ele, a missão na frente do órgão será de combater o crime organizado no Estado. “É uma honraria comandar esse batalhão que é um símbolo da Polícia Militar. E pretendo exercer a função da melhor maneira possível”, comentou.

A governadora em exercício, Mailza Gomes (Progressistas), enalteceu a troca de comando do Bope e fez questão de agradecer os investimentos na segurança pública do Estado. “O governador Gladson Cameli não pode vir, mas com certeza gostaria de estar aqui. Quero destacar os investimentos realizados em armamentos com apoio do governo Bolsonaro”, declarou.

O secretário de segurança, Coronel Gaia, fez um pronunciamento destacando a atuação do ex-secretário, coronel Paulo César. Para ele, o trabalho foi executado com maestria e agora é dar continuidade ao serviço. “Vamos manter a marca de diminuição de crimes violentos com a gestão da Sejusp e órgãos que compõe o sistema de segurança pública”, garantiu.