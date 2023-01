Líderes de rebelião de Cruzeiro do Sul são transferidos para Rio Branco

A partir da próxima terça-feira, 10, a Defensoria Pública do Estado de Cruzeiro do Sul passará a funcionar nas dependências da Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, na Rua Rui Barbosa, nº 440, no Centro.

O prédio na Avenida Mâncio Lima, teve os fios da rede de energia elétrica roubados duas vezes no final de 2022, quando o atendimento foi suspenso ao público.

Na área cível o atendimento será realizado de forma presencial no novo local e também online. Já o atendimento criminal apenas de forma virtual. De acordo com a Assessoria de Comunicação da Defensoria, os serviços serão oferecidos de forma provisória no espaço até a conclusão do processo de mudança da unidade para um novo prédio.

A DPE ressalta, ainda, que a população pode acessar o canal virtual de Atendimento, disponível no site: www.defensoria.ac.def.br.