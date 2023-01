Ex-deputado Luiz Calixto é nomeado secretário adjunto de governo

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, recebeu na manhã desta quarta-feira, 4, a visita institucional da deputada federal eleita, Socorro Neri. Durante o encontro, o empresário e a futura parlamentar trataram de assuntos de interesse do setor produtivo acreano.

Para José Adriano, a deputada eleita tem grande competência e poderá, em Brasília, ajudar significativamente a indústria e a iniciativa privada como um todo. “Temos excelentes expectativas quanto ao mandato de Socorro Neri, que já apresentou um trabalho de excelência no período em que foi prefeita da nossa capital. Queremos tê-la como uma parceira do setor produtivo na Câmara Federal”, destacou o empresário.

Já a deputada eleita agradeceu a hospitalidade do presidente da FIEAC e disse que o encontro foi produtivo e oportuno. “Logo nesta primeira semana do ano é muito bom ouvir sobre as demandas do setor industrial. Coloquei o mandato à disposição, com vistas para juntos avançarmos no desenvolvimento econômico do nosso Acre. Essa é uma pauta que terá destaque no mandato, e com essa parceria já estabelecida vamos trabalhar juntos pelos melhores resultados”, sintetizou Neri.

Também participaram da reunião o diretor da FIEAC e presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis do Acre (Sindmóveis), Augusto Nepomucena, e a futura vereadora de Rio Branco, Elzinha Mendonça.