Acre não tem vacinas para imunizar crianças contra a Covid-19

Em cerimônia lotada, a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) assumiu nesta quarta-feira, 04, o cargo de ministra do Meio Ambiente.

Ao lado da primeira-dama, Janja Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de outros ministros, a acreana agradeceu o convite para ingressar em uma das pastas mais importante do novo governo.

“Agradeço ao presidente Lula, que pela terceira vez me chamou para contribuir com a política ambiental brasileira. É uma alegria que tenho, sem desconhecer o peso da responsabilidade dessa tarefa, sobretudo nesse momento da história do nosso país”, declarou.

Durante seu discurso, Marina fez duras críticas a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontando sua política ambiental realizada como um “desrespeito com o patrimônio socioambiental brasileiro”.

Entre os assuntos abordados, a nova ministra falou sobre a criação de novas secretarias dentro do departamento, além de mudar o nome da pasta para “Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática” com o intuito de refletir o atual debate mundial.

Além disso, foi conversado também sobre a retomada do controle do Serviço Florestal Brasileiro, da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDam).

Entre as secretarias que Silva pretende criar, serão denominadas de Controle do Desmatamento, da Bioeconomia, da Gestão Ambiental Urbana e Qualidade Ambiental e dos Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável;

O evento também contou com a presença de Angélica Mendes, neta do seringueiro e ativista político, Chico Mendes.