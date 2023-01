Peruanos marcham pela paz enquanto país espera novos protestos

O motociclista Adyson Júlio Moreira de Araújo, de 22 anos, foi morto na noite desta segunda-feira, 02, com um tiro na cabeça e seu amigo Uldison Fonseca da Silva, de 26 anos, ferido com um projétil no abdômen após uma perseguição a dois criminosos na rodovia AC-40, na região do bairro Santa Helena, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, Adyson e Uldison estava trafegando no ramal do Canil, na região do bairro Vila Acre, em uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, QLY-7D71 quando visualizaram um amigo sendo abordado por criminosos que subtraíram uma moto modelo Honda Bros. Após a ação, os dois bandido fugiram sentido bairro-centro.

Adyson e Uldison resolveram seguir os bandidos e ao chegarem na rodovia AC-40, em frente a um viveiro, foram alvejados a tiros por dois criminosos que estavam em outra motocicleta, de modelo Honda CB 300, dando apoio aos bandidos. Adyson foi atingido com um tiro na cabeça e caiu juntamente com a moto.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram, Adyson já se encontrava morto. Uldison foi encaminhado por terceiros a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do segundo distrito, mas foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, colheram as características dos autores do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Adyson foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.