Lula retira Correios do Programa Nacional de Desestatização: “meta é recuperar imagem”

A primeira onda polar chega ao Acre, nesta quinta-feira, 5 de janeiro, segundo previsão do portal O Tempo Aqui, de Davi Friale. “Será quase uma friagem! Alertamos para a ocorrência de chuvas intensas”, diz o portal.

No Vale do Juruá, as chuvas mais intensas ocorrerão na sexta-feira (6). Em Rio Branco, Brasileia e demais cidades do leste e do sul do Acre, as maiores temperaturas durante a tarde de quinta-feira deverão ficar abaixo de 25ºC e, ao amanhecer de sexta-feira, as mínimas deverão oscilar entre 18 e 20ºC.

Mas nesta primeira semana de janeiro deve chover pouco no Acre, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): “No Norte do Brasil, podem ocorrer volumes de chuva maiores que 60 milímetros (mm) em grande parte da região, com acumulados que podem ultrapassar 100 mm em áreas centrais do Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins. Nas demais áreas, os volumes será menor (cerca de 30 mm)”, prevê o Inmet.