Diretor do Deracre diz que tem R$ 100 milhões para construção de ponte e Viaduto da Corrente

O engenheiro e diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, foi o convidado desta quarta-feira, 4, do Programa Bar do Vaz, e anunciou que pretende entregar até o fim da segunda gestão do governo de Gladson Cameli, boa parte das obras que estão sendo executadas no Estado.

Antunes contou que no fim de 2022 esteve em Brasília e captou mais de R$ 100 milhões para obras – sendo R$ 50 milhões para construções de pontes definitivas e R$ 25 milhões para o viaduto da Corrente. “Se a gente consegue fazer pontes definitivas nos ramais não precisamos voltar lá e construir novamente no próximo ano. Dá de fazer 80 a 100 pontes de concretos da de ser um programa de pontes de ramais. A gente já calou a boca das pessoas, já foi aplicado mais de mil metros de bueiros*, explicou.

Outro assunto abordado na entrevista de mais de 40 minutos, foi a estrada que dá acesso ao município de Porto Walter, interior do Acre. Segundo ele, esse ano deve ser feito novas etapas. “Não foi construção, foi uma abertura de quase 46 km de abertura. Tivemos autorização para derrubar árvores Quando terminou, fomos de carro de Cruzeiro até a cidade. Agora, vamos fazer uma estrada, primeiro um ramal e fazer a drenagem. Também já chegamos com tratores para abrir de Feijó até o Amazonas A gente está ali trabalhando dia e noite. A diferença do governo é chegar até às pessoas, fazemos trabalho que atende a população”, ressaltou.

Ao citar que o Acre vive um canteiro de obras, o presidente adiantou que em parceria com o governo federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) – iniciou a confecção das últimas aduelas da ponte do contorno viário de Brasiléia-Epitaciolândia. “Esse é o último gargalo que já está sendo feito. Final de janeiro a estrutura pode tá pronta. Todo o projeto dela, R$ 65 milhões, podendo chegar a R$ 70 milhões. É uma ponte curvada, tem uma variação de 12 metros”, comentou.

Petrônio citou também que em Xapuri as obras da Ponte da Sibéria e estrada da Variante estão a todo vapor. “Essas obras são grandes e iniciamos a ponte da Sibéria, em Xapuri. Esse ano a estrada da variante a gente construiu a drenagem e até o fim do ano vamos concluir. Xapuri vai ter duas estradas”.

Com investimento de R$ 37 milhões, Antunes comentou que o governo do Estado está duplicando os 11 quilômetros que ligam o Aeroporto de Cruzeiro do Sul ao bairro da Cohab. Segundo ele, são executados desde o ano passado, os serviços de alargamento, acostamento, paisagismo e movimentação da rede elétrica, além da construção de um canteiro central e calçadas laterais. “Essa obra é a 405 em Cruzeiro do Sul. É um sonho essa estrada que vai trazer desenvolvimento e dando trafegabilidade para os municípios”, argumentou.

ASSISTA A ENTREVISTA: