Menino engole duas moedas e médico o manda para casa para “expelir naturalmente”

Um atendimento prestado a uma criança de 5 anos pelo médico Ronyelle Oliveira, da Unidade Mista do município de Rodrigues Alves, no interior do Acre, está sendo motivo de polêmica na cidade vizinha a Cruzeiro do Sul.

De acordo com a mãe do menino, Mirla Oliveira de Lima, o garoto Quevisson foi levado à unidade de saúde com duas moedas no estômago, na última segunda-feira (2), mas o médico a aconselhou levá-lo para casa e esperar que os objetos fossem expelidos naturalmente.

Com a criança tendo vômitos e mal-estar, Mirla a levou por conta própria ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá, nesta terça-feira (3), onde exames foram feitos e o menino foi encaminhado para o centro cirúrgico, onde as moedas foram retiradas.

Segundo a mãe, o menino engoliu as moedas quando brincava na zona rural do município, onde mora. Ela reclamou do atendimento e disse que o profissional não considerou o caso do seu filho como uma urgência, o que causou o atraso do procedimento.

“O médico disse que meu filho estava respirando normalmente e que não era um caso urgente. Pediu um raio-x, mas não tinha quem fizesse. Aí ele disse que não podia fazer mais nada e mandou a gente ir para casa e esperar que o Quevisson fizesse cocô para expelir. Não chamou uma ambulância para trazer meu filho pra Cruzeiro nem avisou aqui no Hospital do Juruá sobre o caso. Por isso a cirurgia não foi feita ontem. Só hoje”, contou a mulher.

A Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves é de responsabilidade do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A Assessoria de Comunicação da Sesacre foi procurada para falar sobre o assunto, mas informou que em razao de a pasta está em processo de transição, de organização e definição dos gestores de cada setor, não seria possível dar uma resposta sobre o caso.

Ainda de acordo com as informações da mãe, Quévison passa bem e deve ter alta nesta quarta-feira (4).