Jovem morto após perseguir assaltantes estava prestes a deixar o Acre para tentar vida melhor

Adyson Júlio Moreira de Araújo foi assassinado a tiros, nesta segunda-feira (2), quando junto com um amigo resolveu seguir uma dupla de assaltantes em uma motocicleta pela Via AC-40, em Rio Branco.

O ac24horas conversou nesta terça-feira (3) com um familiar do jovem de 22 anos. Segundo as informações, a mãe do rapaz viajou a Jundiaí (SP) há quatro dias para se encontrar com o marido, que já é empregado na cidade.

A família vivia com a expectativa de uma vida melhor e longe dos perigos do bairro onde morava na capital acreana, e o próximo a deixar o Acre seria exatamente Adyson.

Familiares lamentam a morte e dizem que Adyson não fazia parte de facção. “Morreu de graça tentando ajudar um amigo, era um menino bom”, disse um familiar que não quis se identificar.

O corpo do rapaz ainda não foi liberado e não há local definido para o velório.

