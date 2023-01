Governo garante ter zerado fila de cirurgia de mama no Acre em 2022

Uma criança de um ano e dois meses foi ferida com um tiro na cabeça na manhã desta segunda-feira, 2, dentro de uma residência situada na Estrada do Amapá, no bairro Loteamento Praia do Amapá, no segundo distrito de Rio Branco.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via COPOM até ao endereço e ao chegar no local encontrou o senhor Cosmo Manoel Vieira da Silva, de 50 anos, que relatou aos policiais que por volta as 10h, ele estava no quintal da sua residência e sua esposa na casa, sentada no sofá lendo a Bíblia, quando criança que estava em cima da cama, brincando, desceu do colchão e mexeu embaixo de um dos colchões da cama, encontrou uma arma de fogo de fabricação artesanal e ao manuseá-la efetuou um tiro de raspão que atingiu a sua cabeça. Ao ouvir o disparo, imediatamente o Cosmo, avô da criança, correu para dentro da casa e já visualizou que seu neto havia sido atingido com o tiro. A criança foi levada pelos Avôs a Unidade de Pronto Atendimento (UPA do segundo distrito).

Os Policiais perguntaram a procedência da arma de fogo e Cosmo informou que por volta das 21h do dia 31 de dezembro de 2022, percebeu que seus cachorros latiam muito no quintal e ao abrir a porta visualizou que um cidadão havia violado seu quintal e estava com a referida arma de fogo artesanal, com um cartucho calibre 36, em mãos. Cosmo tomou posse de um terçado e foi expulsar o criminoso de dentro do seu quintal. O autor ao perceber a presença do proprietário se evadiu pulando o muro e a arma de fogo caiu no seu terreno. Cosmo pegou a arma de fogo e sem saber o que fazer e temendo que o criminoso retornasse para busca arma manteve o objeto em sua casa.

A criança recebeu os primeiros atendimentos médicos na UPA do segundo distrito, e inicialmente foi constatado que do lado direito da cabeça havia dois chumbos que ficaram alojados na pele, porém não houve perfuração do crânio. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos transferiram a criança ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável para remoção dos projéteis por meio de procedimento cirúrgico.

Diante dos fatos, a arma de fogo foi apreendida e o Cosmo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.