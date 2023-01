Gladson publica nomeação de mais integrantes do 1º escalão; Minoru Kimpara assume a FEM

O governador Gladson Cameli deu continuidade no Diário Oficial desta terça-feira, 3, às nomeações de integrantes do seu governo já anunciados.

Grande parte dos nomeados são de gestores que permanecem do 1º para o 2º mandato como: Henrique Maciel, delegado geral da Polícia Civil; Cel. Luciano Dias Fonseca, no comando da Polícia Militar, Aberson Carvalho, como Secretário de Educação, Cultura e Esportes; Glauber Feitoza, na presidência do Instituto de Administração Penitenciária do Acre; Cel. Charles Santos, no comando do Corpo de Bombeiros; Petrônio Antunes, continua como presidente do Deracre; José Thum fica à frente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF); Taynara Martins, no Detran; Cel. Mário César, é ainda o presidente do Instituto Socioeducativo do Acre e Francisco Alves Filho permanece como presidente do AcrePrevidência.

Entre as novidades da nova gestão Gladson Cameli estão nomeados oficialmente Gabriela Câmara, na presidência do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), Minoru Kimpara, como gestor da Fundação Elias Mansour (FEM) e Leonardo de Carvalho, no Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMC).

Também foram publicadas no Diário Oficial outras nomeações em cargos importantes como a permanência de João Paulo Silva, na presidência da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre); Leonardo Silva Cesário Rosa, como Procurador-Geral Adjunto; Major Silvio Araújo, sub-chefe da Casa Militar; José Amarísio Freitas, secretário adjunto do Tesouro na SEFAZ; Kelly Lacerda, secretária adjunta de Planejamento; Taiane Belarmino, permanece na secretaria adjunta de Administração na SESACRE; Reginaldo Prates, foi reconduzido ao cargo de secretário adjunto de Administração na SEE; Renan Biths, chefe de gabinete da Vice-Governadora; Alírio Wanderley, é o comandante do IEPTEC e Guilherme Schirmer Duarte, secretário adjunto de Administração.