Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves e Mâncio Lima vão receber novas ambulâncias

Medida adotada no fim do ano passado, os brasileiros que se imunizarem contra a febre amarela poderão emitir o Certificado Internacional de Vacinação pelo aplicativo Conecte SUS. A atualização foi implementada pelo Ministério da Saúde e atende a solicitação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para agilizar e ampliar a emissão do documento.

Para isso, foram implementadas melhorias na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), por meio do Departamento de Informática do SUS (Datasus), permitindo o recebimento dos registros de vacinas contra a Febre Amarela, enviados por sistemas de informação integrados a rede.

A Secretária de Atenção Primária em Saúde (Saps) promoveu atualizações no Prontuário Eletrônico e-SUS APS, possibilitando o registro e envio das imunizações para a rede, desde que o estabelecimento em saúde já tenha integrado o e-SUS APS à RNDS.

“É importante reforçar que, neste momento, o certificado estará disponível para os registros de vacinação feitos a partir de agora. O documento poderá ser acessado de forma similar ao que já ocorre com o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, no ícone ´Vacinas´, dentro do Conecte SUS”, informa o Ministério da Saúde.