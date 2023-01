Em dezembro, venda de veículos seminovos e usados cresceu 14,3% no Acre

A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) divulgou o resultado das vendas de veículos seminovos e usados no Acre no ano de 2022. Levando em conta automóveis, veículos comerciais leves e pesados, motos e outros, as vendas cresceram 1,9% em relação a 2021 mas se comparado o resultado de dezembro com o de novembro o aumento é de 14,3%.

Foram negociados 35.643 veículos em 2022 contra 34.984 em 2021. Ou seja: o segmento de seminovos e usados segue muito próspero no Acre.

Já no Páis, segundo a entidade, o aumento foi de 19,2% em novembro em relação a novembro (1.316.246 contra 1.103.819). Também sobre o mês de dezembro de 2021, o resultado ficou 9,5% maior.

Com essa performance na reta final do ano, o acumulado de vendas de veículos seminovos e usados alcançou a marca de 13.297.958 unidades, dentro das expectativas divulgadas pela entidade, anteriormente.

Apesar do total de vendas em 2022 ter ficado 12% menor do que o registrado em 2021 (13.197.958 contra 15.106.724), o presidente da entidade disse estar satisfeito com o desempenho do setor.

“Nossa previsão era a de que o ano terminasse com um total entre 13 e 13,5 milhões de unidades comercializadas, o que se confirmou. Apesar do total ser um pouco menor do que o realizado em 2021, consideramos o resultado bom por conta das incertezas e instabilidades que a economia sofreu com a Guerra na Ucrânia, o aumento dos juros, uma maior restrição ao crédito e ao cenário político nas eleições presidenciais. Agora, com as primeiras ações do novo governo, em 2023, esperamos que a economia volte a se equilibrar e, com isso, o mercado de veículos seminovos e usados, continue a apresentar resultados positivos”, comentou Enilson Sales, presidente da Fenauto.

Na Região Norte, as vendas do Acre só perderam para as do Tocantins, que comercializou 57,2% a mais que o período anterior e Rondônia, com 19,5% de incremento.