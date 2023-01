Celas ficam destruídas na rebelião do presídio de Cruzeiro do Sul

A queima de fogos na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, foi realizada debaixo de chuva. Muita gente prestigiou o evento, mas foi um público bem menor do que as 40 mil pessoas esperadas para o réveillon.

O prefeito Zequinha Lima não esteve no local onde a prefeitura investiu R$ 40 mil no show pirotécnico.

Esta é a primeira vez que a festa de réveillon é realizada no Estádio Arena do Juruá, que fica há cerca de 10 quilômetros do Centro de Cruzeiro do Sul.