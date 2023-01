Princípio de rebelião é registrado no presídio de Cruzeiro do Sul

A Catedral Nossa Senhora da Glória, no Centro de Cruzeiro do Sul, ficou lotada de fiéis para a missa em Ação de Graças pelo ano Novo na noite deste sábado, 31. O Bispo Dom Flávio Giovenale exaltou a necessidade da mudança, para fazer a diferença no novo ano.

“Feliz 2023. Se nós quisermos resultados diferentes do ano temos que mudar. Ninguém pode fazer a diferença a não ser nós mesmos e Deus pede que você faça a diferença. Feliz ano novo diferente e melhor. Nós vamos ser melhores com a ajuda de Deus e colaborando com os outros e juntos construir uma vida pessoal e profissional e para o Brasil e o mundo, diferentes”, disse o líder religioso.

Além da Catedral, há missas também nas Igrejas de Nossa Senhora Aparecida, na Avenida 25 de Agosto e São João Batista, no Bairro da Cohab.

Já neste domingo, dia 1° de janeiro, os padres vão celebrar Missas Solenes da Santa Mãe de Deus às 8 horas nas igrejas de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Rosário. As 19:30 as celebrações serão na Catedral Nossa Senhora da Glória e na Igreja de Nossa Senhora Aparecida.