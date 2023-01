Monitor da Floresta: quase 30 milhões de árvores foram derrubadas no Acre em 2022

Quase 33 milhões de árvores foram derrubadas no Acre entre 1º janeiro e 30 de dezembro de 2022, segundo o Monitor da Floresta do PlenaMata, plataforma do MapBiomas.

Foram cortadas 64 árvores por minuto no período, 25% a mais que no ano anterior. Até a tarde da sexta-feira, 30 de dezembro, os alertas de desmatamentos atingiram 58.357 hectares no Estado em 2022.

A agência InfoAmazônia participa do projeto e explica que o Monitor da Floresta inclui um contador de árvores derrubadas, uma ferramenta desenvolvida pelo MapBiomas e a ONG PlenaMata que estima em tempo real quantas árvores são derrubadas na Amazônia Legal brasileira, que utiliza como base os alertas diários de áreas desmatadas do DETER, ferramenta do governo federal que gera alertas rápidos para evidências de alteração da cobertura florestal na Amazônia e no Cerrado, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e multiplica pela quantidade média de árvores estimada pela ciência para cada hectare de floresta na Bacia Amazônica, que é de 565 árvores — número obtido de um amplo estudo realizado por mais de uma centena de cientistas e publicado na revista Science, em 2013.

“Como os alertas do Deter são divulgados semana a semana, o contador inclui uma estimativa em tempo real de quantas árvores estão caindo até o presente momento”, explica o InfoAmazônia.

“Ela funciona da seguinte forma: todas as sextas-feiras, o Inpe atualiza seus dados referentes à semana anterior. Por exemplo, na última sexta-feira (30/12), a taxa divulgada foi referente ao período que vai do dia 19 a 23 de dezembro — e não entre os dias 26 e 30.

Com base nesse novo dado divulgado pelo Inpe — o mais recente disponível —, o contador também faz uma atualização de sua taxa semanalmente, às 12h de sexta-feira, incluindo a conversão de km² para o número de árvores. Como o número é referente à semana anterior, o índice é replicado para a semana do momento, seguindo assim a tendência e fazendo uma estimativa em tempo real”, conclui a organização.

Os dados podem ser acessados aqui: https://plenamata.eco/monitor/