Governo publica MP e prorroga imposto zero para gasolina até fevereiro; diesel até fim do ano

O coronel da Polícia Militar do Acre, José Américo Gaia, anunciado pelo governador Gladson Cameli como o novo secretário de Segurança Pública, falou ao ac24horas na chegada da Assembleia Legislativa, onde acompanha a posse para o novo mandato.

Gaia foi a grande surpresa no anúncio do novo secretariado, já que o ex-secretário, também coronel da PM, Paulo César dos Santos, já tinha tudo a permanência à frente da Sejusp anunciada. No entanto, insatisfeito com algumas decisões do governo, Paulo César colocou o cargo à disposição.

Gaia falou sobre os primeiros passos à frente da Sejusp. “Conversei com o Paulo César, nós vamos fazer um apanhado de tudo que foi feito até o momento para que a possamos dar continuidade aos trabalhos realizados na Secretaria de Segurança”.

Com relação ao combate às facções do crime organizado, Gaia afirmou que o assunto continua sendo prioridade na segurança pública. “Vamos trabalhar para cada vez mais combater as facções e diminuir os índices de criminalidade em nosso estado”, disse.