Governo peruano fala em estreitar relações com o Brasil

Em meio à presença de representantes políticos de todo o mundo no ato de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma delegação se posicionou com relação ao novo governo de uma maneira que traz expectativas positivas para o estado do Acre. O chefe do Gabinete Ministerial do Peru, Alberto Otárola, manifestou o desejo de estreitar os laços econômicos entre os dois países, bem como as relações de união e solidariedade.

“Viemos expressar e ratificar os laços de união e solidariedade entre o Governo de todos os peruanos e o Governo brasileiro”, disse Otárola, destacando que “o Brasil é o mais importante parceiro comercial do Peru, por isso é importante estreitar as relações econômicas com este país”.

Alberto Otárola liderou a delegação do país andino que participou da posse do presidente brasileiro, representando a presidente constitucional da República, Dina Boluarte. De acordo com o periódico local El Peruano, ele afirmou que o Brasil é o principal parceiro comercial do Peru.

“Com este país temos um acordo para aprofundar o desenvolvimento económico e comercial que vamos relançar, sobretudo no que diz respeito às PME, ao comércio eletrônico, entre outras temáticas. A ideia é fortalecer a relação econômico-comercial com o Brasil para diversificar o comércio bilateral”, destacou.

Nesse sentido, ele também destacou que o comércio entre o Peru e o Brasil somou 4,5 bilhões de dólares em 2022. “Para a perspectiva de exportação do Peru, o mercado brasileiro é muito importante. Vamos trabalhar com o Itamaraty e outros setores para estreitar nossos laços”, afirmou o presidente do Conselho de Ministros.

A chanceler peruana Ana Cecilia Gervasi destacou que esta é uma importante oportunidade para estreitar as relações com o novo governo brasileiro e lembrou da reunião de Porto Velho em fevereiro de 2022, que teve a participação do governador acreano Gladson Cameli. Naquela ocasião, Cameli se encontrou com o então presidente Pedro Castillo, quando foi assinado o acordo entre os dois países para a exportação da carne acreana para o Peru, o que se concretizou em dezembro passado.

“Isso abriu espaço para o desenvolvimento e integração fronteiriça, promoção econômica e fortalecimento da cooperação em segurança. Lá foi assinada uma declaração de 36 pontos, entre os quais se destacam aliança estratégica, acesso a mercados, cooperação em defesa e segurança, entre outros temas”, disse Gervasi.

A maior integração entre os dois países é almejada pelos governos e pelos setores do comércio e da indústria. Em maio do ano passado, um encontro realizado na Casa da Indústria Acreana, em Rio Branco, reuniu prefeitos e empresários de Cuzco e Madre de Dios, do Peru, com o objetivo de promover a integração comercial entre os países.

O evento foi promovido pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Sindicato de Produtos Alimentícios do Acre (Sinpal) e Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).