Acreano entrou 2023 pagando mais de R$16 milhões em impostos; 5% a mais que em 2022

O ano de 2023 já traz aparência de aumento no fardo tributário que o povo acreano carrega nas costas. Mesmo no feriado de 1º de janeiro a arrecadação de impostos não para e nesse único dia os acreanos pagaram mais de R$16,5 milhões em impostos, 5% a mais que o 1º de janeiro de 2022, quando a arrecadação passou dos R$16,7 milhões.

Os dados são do Impostômetro, plataforma criada pela Associação Comercial de São Paulo e adotada em todo o Brasil como medidor de valores e horas trabalhadas consumidas de cada brasileiro com a pesada carga tributária, bem como o retorno desses recursos em bens e serviços coletivos.

Em todo o ano passado o acreano pagou mais de R$4,7 bilhões em impostos, mais que os R$4,2 bi pagos ao longo de 2021.

No fim do ano passado, os impostos inclusos em produtos e serviços tradicionais no período de réveillon chegaram a 70% do valor. Ou seja: o réveillon do brasileiro foi mais difícil ainda por causa dos impostos, conforme sugere estudo da ACSP com base nos dados do Impostômetro.

Os tributos estiveram presentes – e não deram trégua – até mesmo na hora de celebrar a chegada do novo ano. Os com a carga mais alta são as bebidas alcoólicas como o vinho importado (69,73%), o espumante ou champagne (59,49%), cervejas (55,60%) e vinhos (54,73%).

Quem aprecia as tradicionais queimas de fogos de artifício nem imagina que 61,56% de todo o valor deste item corresponde a imposto. “Ao planejar a sonhada viagem de fim de ano, sequer pensamos no peso dos impostos. Um pacote com passagem aérea, hospedagem em hotel e jantar em restaurante são tributados respectivamente em 22,32%, 29,56% e 32,51%”, diz a ACSP.