Gladson e Mailza são empossados no governo do Acre para o quadriênio 2023/2026

O governador eleito, Gladson Cameli, e sua vice-governadora eleita, Mailza Gomes, ambos do Progressistas, tomaram posse nos cargos neste domingo, 1°, no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), sob olhares atentos de familiares e diversas autoridades.

Gladson, que chegou ao Legislativo sob um forte esquema de segurança e acompanhado de assessores, se dirigiu ao plenário da Casa e aguardou os trâmites. Após fazer o juramento, tomou posse e fez um pronunciamento voltado à valorização dos poderes institucionais.

Cameli voltou a dizer que seu governo deu certo na primeira gestão e garantiu que dará ainda mais nesse segundo mandato. Acerca da Aleac, o chefe do Executivo pediu uma boa relação com os deputados estaduais.

“Nada mais peço aos senhores do que uma convivência pautada na relação institucional. O perfeito funcionamento da máquina pública beneficia as pessoas”, ressaltou.

Ao fim da fala, Cameli agradeceu a parceria que será iniciada no segundo mandato com sua vice, Mailza Gomes. “Meu respeito será pautado pelo dia a dia”, afirmou.

A vice-governadora empossada, Mailza Gomes, demonstrou felicidade em assumir o cargo no Palácio Rio Branco. Segundo ela, seu foco será lutar pelo desenvolvimento econômico da gestão.

“Estou muito feliz e agradecida a Deus, ao povo acreano, que acreditou no nosso projeto, e ao governador Gladson. Compromisso e lealdade para fazer o bem ao Estado, essa é a nossa missão. Contribuirei para o desenvolvimento do nosso Estado”, disse a vice-governadora.

O prefeito Tião Bocalom também prestigiou a solenidade, ressaltando mais uma vez a importância da parceria do governo com a gestão municipal. Além disso, o gestor parabenizou a vitória de Cameli nas urnas.

“Primeiro de tudo que, quando alguém vai para a reeleição e ganha, mostra que o trabalho está sendo feito da melhor maneira. Espero que possamos fazer grandes parcerias para o bem de todos os acreanos. Não tenho dúvida que o Acre ganha muito com a vitória do Gladson”, comentou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, disse que a relação da Aleac com o governo sempre foi a melhor possível e adiantou que deverá continuar da mesma forma.

“É um ambiente novo no Legislativo, com 12 novos deputados. Tivemos muitos projetos de lei aprovados. Como cruzeirense e acreano, fico feliz em dar posse ao governo, que conseguiu se reeleger. O governo vai mandar outra reforma, acredito nisso. O Executivo tem recurso para trabalhar. Temos que ter uma relação amistosa com o governo federal para trazer recursos para o nosso Estado e ajudar todos os acreanos”, garantiu.

Estiveram presentes na solenidade, além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, o deputado Luiz Gonzaga; o desembargador Luis Vitorio Camolez, representando a desembargadora Waldirene Cordeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre; o desembargador Armando Dantas, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, representando o desembargador Francisco Djalma da Silva, presidente do TRE; e Danilo Lovisaro, procurador geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre; o deputado estadual Marcos Cavalcante (PDT) e a deputada federal eleita Socorro Neri (PP).

Com 242.100 votos, o governador Gladson Cameli e a vice-governadora eleita Mailza Assis venceram a disputa no primeiro turno das eleições. Juntos, administrarão o Acre entre os anos de 2023 e 2026.

Perfil dos gestores

Gladson de Lima Cameli é governador do Acre pelo Partido Progressistas. Nascido em Cruzeiro do Sul no dia 26 de março de 1978, formou-se em engenharia civil em 2001, no Instituto Luterano de Ensino Superior de Manaus, da Universidade Luterana do Amazonas. Membro do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea-AC), exerceu atividades profissionais como sócio da empresa da família. Do lado paterno, é sobrinho do ex-governador Orleir Cameli.

Em 2006 e 2010 foi eleito e reeleito deputado federal. Nas eleições de 2014, Gladson saiu vitorioso na disputa por uma vaga no Senado Federal, onde foi membro de várias comissões, entre elas a de Serviços de Infraestrutura, Senado do Futuro, Desenvolvimento Nacional e Educação, Cultura e Esporte.

Em 2018, ao disputar o cargo de governador do Acre pela primeira vez, Cameli venceu o pleito, no primeiro turno, com 53,5% dos votos válidos. Gladson recebeu o Estado com uma dívida de R$ 4 bilhões e, com muito esforço, quitou salários atrasados dos servidores, pagou verbas rescisórias da administração anterior e débitos com empresas fornecedoras.

Nos últimos dois anos, enfrentou, com responsabilidade e competência, uma das mais graves crises sanitárias da história mundial, a pandemia do novo coronavírus. Além de promover a construção de dois hospitais de campanha em tempo recorde, o gestor defendeu, incansavelmente, a vacinação como o principal meio para superar a doença.

Já Mailza Assis nasceu em Novo Mundo (MS), no dia 10 de dezembro de 1976. Mudou-se para o Acre quando tinha pouco mais de 20 anos de idade e iniciou sua vida pública em Senador Guiomard, quando foi secretária municipal de Administração e, posteriormente, de Assistência Social.

Em 2014, foi eleita primeira suplente na chapa que deu vitória a Gladson Cameli na disputa por uma vaga no Senado Federal. Com a eleição de Cameli ao governo do Estado em 2018, Mailza assumiu o cargo e é senadora pelo Acre.

Entre 2019 a 2022, foi presidente estadual do Partido Progressistas. Atualmente, é líder da bancada Progressistas no Senado, presidente do Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil e vice-presidente da Fundação Milton Campos (FMC).