Com grande queima de fogos, acreanos celebram chegada de 2023 na Arena da Floresta

Sem a presença do governador Gladson Cameli, milhares de pessoas prestigiaram a celebração da chegada do Ano Novo de 2023, com a tradicional e luminosa queima de fogos que durou 15 minutos na festa promovida pelo Governo do Estado no estacionamento do estádio Arena da Floresta, região do Segundo Distrito, da capital.

Com vários espetáculos pirotécnicos devido a belíssima queima de fogos que teve até uma cascata de encerramento, onde a empresa responsável obedeceu a lei estadual que proíbe os fogos com estampido, ocorreu a apresentação da aguardada dupla sertaneja Jads e Jadson – contratados para animar o público com seus grandes sucessos. Em seguida, se apresentam as bandas locais. Entres elas: Mugs II, Sandra Melo e Álamo Kário.

Juliana Passos, 19 anos, contou que o ano que se encerra deixou muita tristeza no âmbito familiar. Para ela, em 2023, deverá focar nos estudos. “Vou batalhar pelo meu sonho de medicina, se Deus quiser”, ressaltou.

Em contato com a reportagem do ac24horas, a organização do evento estima que mais de 30 mil pessoas devem comparecer à festa que deve seguir até as 5h da manhã.

Cerca de 200 seguranças de uma empresa privada e também policiais militares foram mobilizados para garantir a tranquilidade do povo na festividade, além de inúmeras barracas da feira solidária que deve impulsionar a economia local.

