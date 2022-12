Mulher é ferida com golpe de terçado na cabeça após discussão no segundo distrito de Rio Branco

A dependente química Leiliane Borges do Nascimento, de 27 anos, foi ferida com um golpe de terçado na cabeça na madrugada deste sábado, 31, na rua Quinari no bairro Triângulo no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Leiliane estava na companhia de outros usuários de drogas próximo a um casebre utilizado para uso de entorpecentes e dormitório, quando entrou em discussão com uma pessoa. O agressor em posse de um terçado desferiu um golpe na cabeça de Leiliane que caiu desmaiada em via pública. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, Leiliane recebeu os primeiros atendimentos e seguida foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, o estado de saúde da paciente é grave, uma vez que, Leiliane sofreu um corte extenso na cabeça e a perdeu massa encefálica.

Policiais Militares estiveram no local e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.