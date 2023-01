Mega da Virada 2022: 5 apostas dividem prêmio de R$ 541 milhões; veja o resultado

Com muita oração e louvores, centenas de evangélicos participaram na noite deste sábado, 31, último dia do ano de 2022, das 22h às 00h – na sede da Igreja Batista do Bosque (IBB), localizada na Via Verde, em Rio Branco, do tradicional “Culto da Virada”.

O pastor líder e presidente da Igreja Batista do Bosque (IBB), Augustinho Gonçalves, contou à reportagem do ac24horas, que a igreja busca levar apenas a palavra de Deus aos irmãos. “A mensagem é cremos que o ano de 2023 será melhor que 2022. Tudo que eu quiser, Deus me dará”, declarou.

Gonçalves destacou ainda que no culto, haverá testemunhos de evangélicos que tiveram grandes bênçãos alcançadas em 2022. “Uma celebração com louvor e testemunhos de pessoas que foram muito abençoados”, mencionou.

Uma participante presente no culto, Maria Menezes de Melo, 41 anos, não escondeu sua alegria em poder estar na igreja no último dia do ano. Segundo ela, no local não há violência. “Aqui, não tem violência, não tem prostituição e não tem bebedeira, só tem a presença do senhor”, comentou.

FOTOS DE SÉRGIO VALE: